Войти
Войти
Выберите язык

Al-Mursalat 77:39 فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩

Страница 581 · Джуз 29

فَإِن
كَانَ
لَكُمۡ
كَيۡدٞ
فَكِيدُونِ
٣٩
Если у вас есть какая-нибудь хитрость, то ухитритесь против Меня!
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! Вы будете лишены власти и могущества! Всевышний сказал: «О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните.…
В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! …
Больше тафсиров
Notes placeholders