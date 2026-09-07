Войти
Войти
Выберите язык

Al-Mursalat 77:25 الم نجعل الارض كفاتا ٢٥

Страница 581 · Джуз 29

أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
Разве Мы не сделали землю вместилищем
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопре…
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. П…
Больше тафсиров
Notes placeholders