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Al-Mursalat 77:24 ويل يوميذ للمكذبين ٢٤

Страница 581 · Джуз 29

وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٤
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi

Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопре…
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. П…
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