Al-Mursalat 77:17 ثم نتبعهم الاخرين ١٧
Страница 580 · Джуз 29
ثُمَّ
نُتۡبِعُهُمُ
ٱلۡأٓخِرِينَ
١٧
Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое наказание.
Как мучительно их наказание! Как скверно их пристанище! Аллах сообщил им истину и поклялся в этом, но они не поверили, и поэтому заслужили великое нак…