Al-Mursalat 77:22 الى قدر معلوم ٢٢
Страница 581 · Джуз 29
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قَدَرٖ
مَّعۡلُومٖ
٢٢
до известного срока?
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Russian Tafseer Al Saddi
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О люди! Разве Мы не создали вас из капли в высшей степени ничтожной жидкости, выходящей из области между поясницей и грудью? Разве Мы не поместили эту каплю в матке, где поселяется и развивается зародыш до определенного срока?
О люди! Разве Мы не создали вас из капли в высшей степени ничтожной жидкости, выходящей из области между поясницей и грудью? Разве Мы не поместили эту…