Al-Mursalat 77:18 كذالك نفعل بالمجرمين ١٨
Страница 580 · Джуз 29
كَذَٰلِكَ
نَفۡعَلُ
بِٱلۡمُجۡرِمِينَ
١٨
Так поступаем Мы с грешниками.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Разве Мы не погубили тех, кто счел ложью этот день прежде вас? И Мы ввергнем в погибель всех, кто станет обвинять Нас во лжи и впредь. Таким был закон Аллаха в минувшие времена, и таким он останется всегда. Никогда грешник не сможет избежать наказания. Отчего же вы не извлекаете уроков из того, что …
Разве Мы не погубили тех, кто счел ложью этот день прежде вас? И Мы ввергнем в погибель всех, кто станет обвинять Нас во лжи и впредь. Таким был закон…