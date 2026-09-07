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Al-Mursalat 77:23 فقدرنا فنعم القادرون ٢٣

Страница 581 · Джуз 29

فَقَدَرۡنَا
فَنِعۡمَ
ٱلۡقَٰدِرُونَ
٢٣
Мы предопределили меру, и как прекрасно Мы предопределяем!
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Russian Tafseer Al Saddi

Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. После этого превращаем его в иное творение и вдыхаем в него душу. Однако некоторым из вас суждено умереть прежде этого срока. Как же прекрасно предопре…
Мы предопределили судьбу зародыша, позаботились о нем во мраке материнской утробы и превратили его из капли в сгусток крови, а затем в кусочек мяса. П…
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