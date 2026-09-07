Al-Mursalat 77:33 كانه جمالت صفر ٣٣
Страница 581 · Джуз 29
كَأَنَّهُۥ
جِمَٰلَتٞ
صُفۡرٞ
٣٣
который выглядит словно желтые верблюды.
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Russian Tafseer Al Saddi
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