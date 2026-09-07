Al-Mursalat 77:27 وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
Страница 581 · Джуз 29
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
Разве Мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие горы и не напоили вас пресной водой?
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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