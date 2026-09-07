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Al-Mursalat 77:40 ويل يوميذ للمكذبين ٤٠

Страница 581 · Джуз 29

وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٠
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi

В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! Вы будете лишены власти и могущества! Всевышний сказал: «О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните.…
В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! …
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