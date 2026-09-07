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Тафсир: Al-Mursalat 77:26
Al-Mursalat
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
ﱝ
وَأَمۡوَٰتٗا
ﱞ
٢٦
ﱟ
для живых и мертвых?
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Al-Sa'di
Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчинили землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых людей, которые обитают на ней, и мертвых, которые покоятся в могилах. Дома и дворцы являются проявлением Божьей милости к Своим рабам. То же самое можно сказать о могилах, которые скрывают человеческие тела и делают их недоступными для зверей и прочих тварей.