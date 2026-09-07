Al-Qamar 54:17 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ١٧
Страница 529 · Джуз 27
وَلَقَدۡ
يَسَّرۡنَا
ٱلۡقُرۡءَانَ
لِلذِّكۡرِ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٧
Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас вспоминающие?
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова этого Писания - самые прекрасные, его значения - самые правдивые, а его толкования - самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану,…
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если сло…