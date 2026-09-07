Al-Qamar 54:18 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
Страница 529 · Джуз 27
كَذَّبَتۡ
عَادٞ
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
١٨
Адиты сочли лжецами посланников. Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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Russian Tafseer Al Saddi
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