Al-Qamar 54:20 تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
Страница 529 · Джуз 27
تَنزِعُ
ٱلنَّاسَ
كَأَنَّهُمۡ
أَعۡجَازُ
نَخۡلٖ
مُّنقَعِرٖ
٢٠
Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных финиковых пальм.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Адиты - это известный народ, который в древности проживал в Йемене. Аллах отправил к ним пророка Худа, который призвал их не поклоняться никому, кроме Него, но они сочли его лжецом, и тогда Всевышний наслал на них ураганный ветер в день, переполненный муками и страданиями. Ураган продолжал бушевать …
Адиты - это известный народ, который в древности проживал в Йемене. Аллах отправил к ним пророка Худа, который призвал их не поклоняться никому, кроме…