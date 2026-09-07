Войти
Войти
Выберите язык

Al-Qamar 54:19 انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩

Страница 529 · Джуз 27

إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
صَرۡصَرٗا
فِي
يَوۡمِ
نَحۡسٖ
مُّسۡتَمِرّٖ
١٩
Мы наслали на них морозный (или завывающий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось.
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова этого Писания - самые прекрасные, его значения - самые правдивые, а его толкования - самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану,…
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если сло…
Больше тафсиров
Notes placeholders