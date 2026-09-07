Al-Qamar 54:19 انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
Страница 529 · Джуз 27
إِنَّآ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
رِيحٗا
صَرۡصَرٗا
فِي
يَوۡمِ
نَحۡسٖ
مُّسۡتَمِرّٖ
١٩
Мы наслали на них морозный (или завывающий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось.
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Russian Tafseer Al Saddi
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