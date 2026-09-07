Al-Qamar 54:10 فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
Страница 529 · Джуз 27
فَدَعَا
رَبَّهُۥٓ
أَنِّي
مَغۡلُوبٞ
فَٱنتَصِرۡ
١٠
Тогда он воззвал к своему Господу: «Меня одолели. Помоги же мне!».
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Russian Tafseer Al Saddi
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