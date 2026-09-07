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Al-Qamar 54:13 وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣

Страница 529 · Джуз 27

وَحَمَلۡنَٰهُ
عَلَىٰ
ذَاتِ
أَلۡوَٰحٖ
وَدُسُرٖ
١٣
Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей.
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Russian Tafseer Al Saddi

С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Воды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свиде…
С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других …
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