Al-Qamar 54:13 وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
Страница 529 · Джуз 27
وَحَمَلۡنَٰهُ
عَلَىٰ
ذَاتِ
أَلۡوَٰحٖ
وَدُسُرٖ
١٣
Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей.
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Russian Tafseer Al Saddi
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