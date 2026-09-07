Al-Qamar 54:12 وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
Страница 529 · Джуз 27
وَفَجَّرۡنَا
ٱلۡأَرۡضَ
عُيُونٗا
فَٱلۡتَقَى
ٱلۡمَآءُ
عَلَىٰٓ
أَمۡرٖ
قَدۡ
قُدِرَ
١٢
и разверзли землю, из которой забили ключи. Воды небес и земли слились для дела, которое было предопределено.
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Russian Tafseer Al Saddi
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С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других …