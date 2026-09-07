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Al-Qamar 54:14 تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ١٤

Страница 529 · Джуз 27

تَجۡرِي
بِأَعۡيُنِنَا
جَزَآءٗ
لِّمَن
كَانَ
كُفِرَ
١٤
Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали (или тем, которые не уверовали).
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Russian Tafseer Al Saddi

Аллах спас Своего пророка в ковчеге, сколоченном из досок гвоздями. Он заботливо сохранил ковчег и уберег от верной гибели Нуха, верующих и многих животных, которых они взяли с собой. Такой была забота, опека и милость Всевышнего Хранителя. Таким было воздаяние тому, кого отвергли. Он заслужил его т…
Аллах спас Своего пророка в ковчеге, сколоченном из досок гвоздями. Он заботливо сохранил ковчег и уберег от верной гибели Нуха, верующих и многих жив…
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