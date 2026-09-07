Al-Qamar 54:14 تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ١٤
Страница 529 · Джуз 27
تَجۡرِي
بِأَعۡيُنِنَا
جَزَآءٗ
لِّمَن
كَانَ
كُفِرَ
١٤
Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали (или тем, которые не уверовали).
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Russian Tafseer Al Saddi
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