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Тафсир: Al-Qamar 54:14
Al-Qamar
14
54:14
تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ١٤
تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءًۭ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٤
تَجۡرِي
ﱻ
بِأَعۡيُنِنَا
ﱼ
جَزَآءٗ
ﱽ
لِّمَن
ﱾ
كَانَ
ﱿ
كُفِرَ
ﲀ
١٤
ﲁ
Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали (или тем, которые не уверовали).
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Al-Sa'di
Аллах спас Своего пророка в ковчеге, сколоченном из досок гвоздями. Он заботливо сохранил ковчег и уберег от верной гибели Нуха, верующих и многих животных, которых они взяли с собой. Такой была забота, опека и милость Всевышнего Хранителя. Таким было воздаяние тому, кого отвергли. Он заслужил его тем, что терпеливо сносил обиды соплеменников, продолжал призывать их на прямой путь, оставался покорен воле Аллаха и не уступал желаниям грешников, которые пытались ввести его в заблуждение. Всевышний сказал: «О Нух (Ной)! Сходи на землю с миром от Нас, и да пребудет благословение над тобой и теми народами, которые с тобой!» (11:48). В одном из коранических чтений этот аят гласит: «Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тем, которые не уверовали». Это означает, что спасение пророка Нуха и верующих было наказанием для тех, кто упрямо отказывался уверовать.