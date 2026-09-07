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Al-Qamar 54:15 ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥

Страница 529 · Джуз 27

وَلَقَد
تَّرَكۡنَٰهَآ
ءَايَةٗ
فَهَلۡ
مِن
مُّدَّكِرٖ
١٥
Мы оставили его (корабль или рассказ о Нухе) в качестве знамения. Но есть ли среди вас вспоминающие?
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Russian Tafseer Al Saddi

Существует мнение, что речь идет о рассказе о Нухе и его народе, который Аллах сохранил для будущих поколений, дабы благоразумные мужи помнили о том, что Господь подвергает мучительному наказанию каждого, кто противится посланникам и ослушается их повелений. Согласно второму толкованию, речь идет о …
Существует мнение, что речь идет о рассказе о Нухе и его народе, который Аллах сохранил для будущих поколений, дабы благоразумные мужи помнили о том, …
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