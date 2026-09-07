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Al-Qamar 54:16 فكيف كان عذابي ونذر ١٦

Страница 529 · Джуз 27

فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
١٦
Какими же были мучения от Меня и предостережения Мои!
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Russian Tafseer Al Saddi

Что еще можно сказать о наказании, которое ужасно и мучительно, и об увещеваниях, которые лишают нечестивцев последней возможности оправдаться своей неосведомленностью?
Что еще можно сказать о наказании, которое ужасно и мучительно, и об увещеваниях, которые лишают нечестивцев последней возможности оправдаться своей н…
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