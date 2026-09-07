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Тафсир: Al-Qamar 54:13
Al-Qamar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
ذَاتِ
ﱷ
أَلۡوَٰحٖ
ﱸ
وَدُسُرٖ
ﱹ
١٣
ﱺ
Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 54:12 до 54:13
С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Воды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свидетельствует о том, что наказание этих нечестивцев и беззаконников было предопределено и записано.