Entrar
Entrar
Selecione o idioma

26. Ash-Shu'ara

الشعراء

informações
Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

١

Tah, Sin, Mim.
Tafsirs
Lições
Reflexões