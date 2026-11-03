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Lijst van surahs

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Oplopend
1
Al-Fatihah
De Opening
7 Ayahs
2
Al-Baqarah
De Koe
286 Ayahs
3
Ali 'Imran
De Familie van Imraan
200 Ayahs
4
An-Nisa
De Vrouwen
176 Ayahs
5
Al-Ma'idah
De Gedekte Tafel
120 Ayahs
6
Al-An'am
Het Vee
165 Ayahs
7
Al-A'raf
De Verheven Plaatsen
206 Ayahs
8
Al-Anfal
De Oorlogsbuit
75 Ayahs
9
At-Tawbah
Het Berouw
129 Ayahs
10
Yunus
Jonas
109 Ayahs
11
Hud
Hoed (de Profeet)
123 Ayahs
12
Yusuf
Jozef
111 Ayahs
13
Ar-Ra'd
De Donder
43 Ayahs
14
Ibrahim
Abraham
52 Ayahs
15
Al-Hijr
De Rotsachtige Streek
99 Ayahs
16
An-Nahl
De Bijen
128 Ayahs
17
Al-Isra
De Nachtelijke Reis
111 Ayahs
18
Al-Kahf
De Grot
110 Ayahs
19
Maryam
Maria
98 Ayahs
20
Taha
Taa Haa (de letters)
135 Ayahs
21
Al-Anbiya
De Profeten
112 Ayahs
22
Al-Hajj
De Bedevaart
78 Ayahs
23
Al-Mu'minun
De Gelovigen
118 Ayahs
24
An-Nur
Het Licht
64 Ayahs
25
Al-Furqan
Het Onderscheidingsmiddel
77 Ayahs
26
Ash-Shu'ara
De Dichters
227 Ayahs
27
An-Naml
De Mieren
93 Ayahs
28
Al-Qasas
Het Verhaal
88 Ayahs
29
Al-'Ankabut
De Spin
69 Ayahs
30
Ar-Rum
De Romeinen
60 Ayahs
31
Luqman
Loeqmaan
34 Ayahs
32
As-Sajdah
De Neerknieling
30 Ayahs
33
Al-Ahzab
De Bondgenoten
73 Ayahs
34
Saba
De Stad Sheba
54 Ayahs
35
Fatir
De Schepper
45 Ayahs
36
Ya-Sin
Jaa Sien (de letters)
83 Ayahs
37
As-Saffat
Die in Rijen staan
182 Ayahs
38
Sad
Saad (de letter)
88 Ayahs
39
Az-Zumar
De Groepen
75 Ayahs
40
Ghafir
Hij die Vergeeft
85 Ayahs
41
Fussilat
Gedetailleerde Verzen
54 Ayahs
42
Ash-Shuraa
Het Overleg
53 Ayahs
43
Az-Zukhruf
De Gouden Juwelen
89 Ayahs
44
Ad-Dukhan
De Rook
59 Ayahs
45
Al-Jathiyah
De Knielenden
37 Ayahs
46
Al-Ahqaf
De Gebogen Duinen
35 Ayahs
47
Muhammad
Mohammed
38 Ayahs
48
Al-Fath
De Overwinning
29 Ayahs
49
Al-Hujurat
De Binnenkamers
18 Ayahs
50
Qaf
Qaaf (de letter)
45 Ayahs
51
Adh-Dhariyat
De Winden die doen opwaaien
60 Ayahs
52
At-Tur
De Berg
49 Ayahs
53
An-Najm
De Ster
62 Ayahs
54
Al-Qamar
De Maan
55 Ayahs
55
Ar-Rahman
De Erbarmer
78 Ayahs
56
Al-Waqi'ah
De Dag der Opstanding
96 Ayahs
57
Al-Hadid
Het Ijzer
29 Ayahs
58
Al-Mujadila
Zij die Twistte
22 Ayahs
59
Al-Hashr
De Verzameling
24 Ayahs
60
Al-Mumtahanah
De ondervraagde Vrouwen
13 Ayahs
61
As-Saf
De Slagorde
14 Ayahs
62
Al-Jumu'ah
Vrijdag
11 Ayahs
63
Al-Munafiqun
De Hypocrieten
11 Ayahs
64
At-Taghabun
Beider Verlies en Winst
18 Ayahs
65
At-Talaq
De Scheiding
12 Ayahs
66
At-Tahrim
Het Verbod
12 Ayahs
67
Al-Mulk
De Heerschappij
30 Ayahs
68
Al-Qalam
De Pen
52 Ayahs
69
Al-Haqqah
De Zekere Realiteit
52 Ayahs
70
Al-Ma'arij
De Opgaande Trappen
44 Ayahs
71
Nuh
Noah
28 Ayahs
72
Al-Jinn
De Djinn
28 Ayahs
73
Al-Muzzammil
De Omhulde
20 Ayahs
74
Al-Muddaththir
De Ommantelde
56 Ayahs
75
Al-Qiyamah
De Wederopstanding
40 Ayahs
76
Al-Insan
De Mens
31 Ayahs
77
Al-Mursalat
De Uitgezondenen
50 Ayahs
78
An-Naba
De Aankondiging
40 Ayahs
79
An-Nazi'at
De Uitrukkenden
46 Ayahs
80
'Abasa
Hij fronste
42 Ayahs
81
At-Takwir
Het Oprollen
29 Ayahs
82
Al-Infitar
Het Splijten
19 Ayahs
83
Al-Mutaffifin
De Zwendelaars
36 Ayahs
84
Al-Inshiqaq
Het Verscheuren
25 Ayahs
85
Al-Buruj
De Sterrenstelsels
22 Ayahs
86
At-Tariq
De Verlichtende Ster
17 Ayahs
87
Al-A'la
De Hoogste
19 Ayahs
88
Al-Ghashiyah
De Overweldigende Gebeurtenis
26 Ayahs
89
Al-Fajr
De Dageraad
30 Ayahs
90
Al-Balad
De Stad
20 Ayahs
91
Ash-Shams
De Zon
15 Ayahs
92
Al-Layl
De Nacht
21 Ayahs
93
Ad-Duhaa
Het Ochtendlicht
11 Ayahs
94
Ash-Sharh
De Verruiming
8 Ayahs
95
At-Tin
De Vijg
8 Ayahs
96
Al-'Alaq
De Bloedklomp
19 Ayahs
97
Al-Qadr
De Waardevolle Nacht
5 Ayahs
98
Al-Bayyinah
Het Duidelijke Bewijs
8 Ayahs
99
Az-Zalzalah
De Aardbeving
8 Ayahs
100
Al-'Adiyat
De Voortrennenden
11 Ayahs
101
Al-Qari'ah
De Daverende
11 Ayahs
102
At-Takathur
De Wedijver om Meer
8 Ayahs
103
Al-'Asr
De Tijd
3 Ayahs
104
Al-Humazah
De Lasteraar
9 Ayahs
105
Al-Fil
De Olifant
5 Ayahs
106
Quraysh
De Quraysh
4 Ayahs
107
Al-Ma'un
De Levensbenodigdheden
7 Ayahs
108
Al-Kawthar
De Overvloed
3 Ayahs
109
Al-Kafirun
De Ongelovigen
6 Ayahs
110
An-Nasr
De Hulp
3 Ayahs
111
Al-Masad
De Palmvezel
5 Ayahs
112
Al-Ikhlas
Het Zuivere Geloof
4 Ayahs
113
Al-Falaq
De Ochtendschemering
5 Ayahs
114
An-Nas
De Mensheid
6 Ayahs