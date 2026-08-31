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26. Asy-Syu'araa'

Para Penyair

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Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

١

Taa, Siin, Miim.
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