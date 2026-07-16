Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠

٣٠

Abbiamo dato a Davide, Salomone, un servo eccellente [di Allah], pronto al pentimento.
Tafsir
Lezioni
Riflessi