Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
38:40
وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٤٠
وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٠

٤٠

In verità egli ha un posto vicino a Noi e un buon luogo di ritorno.
Tafsir
Lezioni
Riflessi