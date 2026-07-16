Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩

٣٩

«Questo è il Nostro dono, dispensa o tesaurizza, senza [doverne] rendere conto.»
Tafsir
Lezioni
Riflessi