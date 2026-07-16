Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
38:31
اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد ٣١
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّـٰفِنَـٰتُ ٱلْجِيَادُ ٣١

٣١

Una sera, dopo che gli furono esibiti alcuni magnifici cavalli, ritti su tre zampe 1 ,
Tafsir
Lezioni
Riflessi