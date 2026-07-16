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38:34
ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ٣٤
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًۭا ثُمَّ أَنَابَ ٣٤

٣٤

Mettemmo alla prova Salomone, mettendo un corpo sul suo trono 1 . Poi si pentì
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