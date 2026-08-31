وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان

۷۸. An-Naba

النبإ

اطلاعات
به نام خداوند بخشنده و مهربان
۱:۷۸
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

(کافران) از چه چیز از یکدیگر سؤال می‌کنند؟
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها