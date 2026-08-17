Al-Qasas 28:19 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
صفحه ۳۸۷ · جزء ۲۰
فَلَمَّآ
أَنۡ
أَرَادَ
أَن
يَبۡطِشَ
بِٱلَّذِي
هُوَ
عَدُوّٞ
لَّهُمَا
قَالَ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَتُرِيدُ
أَن
تَقۡتُلَنِي
كَمَا
قَتَلۡتَ
نَفۡسَۢا
بِٱلۡأَمۡسِۖ
إِن
تُرِيدُ
إِلَّآ
أَن
تَكُونَ
جَبَّارٗا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
تُرِيدُ
أَن
تَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
١٩
پس هنگامیکه (موسی) خواست به کسیکه دشمن هر دوی آنها بود، حمله برد (و بزند، او فریاد زد و) گفت: «ای موسی! آیا میخواهی مرا بکشی همان گونه که دیروز کسی را کشتی؟! تو فقط میخواهی در زمین جبّاری باشی، و نمیخواهی که از مصلحان باشی!».
تفسیر بخوانید
Ibn Kathir (Abridged)
تفاسیر بیشتر
How the Secret of this Killing became known
Allah tells us that when Musa killed that Coptic,
فِى الْمَدِينَةِ خَآئِفاً
(he became afraid in the city) meaning, of the consequences of his action,
يَتَرَقَّبُ
(looking about) means, turning around and watching out, waiting for the consequences of his action…
How the Secret of this Killing became known
Allah tells us that when Musa killed that Coptic,
فِى الْمَدِينَةِ خَآئِفاً
(he became afraid in the city) me…