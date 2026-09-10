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Al-Báqara 2:10 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠

Página 3 · Juz 1

فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ
مَرَضٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡذِبُونَ
١٠
Sus corazones tienen una enfermedad y [por su actitud] Dios agrava aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido.
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Ibn Kathir (Abridged)

The Meaning of `Disease' in this Ayah

As-Suddi narrated from Abu Malik and (also) from Abu Salih, from Ibn `Abbas, and (also) Murrah Al-Hamdani from Ibn Mas`ud and other Companions that this Ayah,

فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

(In their hearts is a disease) means, `doubt', and,

فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

(And

The Meaning of `Disease' in this Ayah

As-Suddi narrated from Abu Malik and (also) from Abu Salih, from Ibn `Abbas, and (also) Murrah Al-Hamdani from Ib

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