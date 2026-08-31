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৭৮. An-Naba
মহাসংবাদ
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তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৭৮:১
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
লোকেরা কোন বিষয়ে একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
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৭৮:২
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
النَّبَاِ
الْعَظِیْمِ
۟ۙ
(ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) সেই মহা সংবাদের বিষয়ে,
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৭৮:৩
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ
۟ؕ
যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।
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৭৮:৪
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
কক্ষনো না, (তারা যা ধারণা করে তা একেবারে, অলীক ও অবাস্তব), তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।
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৭৮:৫
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
আবার বলছি, কক্ষনো না (তাদের ধারণা একেবারে অলীক ও অবাস্তব), তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।
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৭৮:৬
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
مِهٰدًا
۟ۙ
(আমি যে সব কিছুকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম তা তোমরা অস্বীকার করছ কীভাবে) আমি কি যমীনকে (তোমাদের জন্য) শয্যা বানাইনি?
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৭৮:৭
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَّالْجِبَالَ
اَوْتَادًا
۟
আর পর্বতগুলোকে কীলক (বানাইনি)?
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৭৮:৮
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا
۟ۙ
আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।
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৭৮:৯
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا
۟ۙ
আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামদায়ী।
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৭৮:১০
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَّجَعَلْنَا
الَّیْلَ
لِبَاسًا
۟ۙ
রাতকে করেছি আবরণ,
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৭৮:১১
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
আর দিনকে করেছি জীবিকা সংগ্রহের মাধ্যম।
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৭৮:১২
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَّبَنَیْنَا
فَوْقَكُمْ
سَبْعًا
شِدَادًا
۟ۙ
আর তোমাদের উর্ধ্বদেশে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ।
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৭৮:১৩
وجعلنا سراجا وهاجا ١٣
وَجَعَلْنَا سِرَاجًۭا وَهَّاجًۭا ١٣
وَّجَعَلْنَا
سِرَاجًا
وَّهَّاجًا
۟
এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল প্রদীপ।
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৭৮:১৪
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ١٤
وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءًۭ ثَجَّاجًۭا ١٤
وَّاَنْزَلْنَا
مِنَ
الْمُعْصِرٰتِ
مَآءً
ثَجَّاجًا
۟ۙ
আর আমি বর্ষণ করি বৃষ্টিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি,
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৭৮:১৫
لنخرج به حبا ونباتا ١٥
لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّۭا وَنَبَاتًۭا ١٥
لِّنُخْرِجَ
بِهٖ
حَبًّا
وَّنَبَاتًا
۟ۙ
যাতে আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ,
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প্রতিফলন
৭৮:১৬
وجنات الفافا ١٦
وَجَنَّـٰتٍ أَلْفَافًا ١٦
وَّجَنّٰتٍ
اَلْفَافًا
۟ؕ
আর ঘন উদ্যান।
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৭৮:১৭
ان يوم الفصل كان ميقاتا ١٧
إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا ١٧
اِنَّ
یَوْمَ
الْفَصْلِ
كَانَ
مِیْقَاتًا
۟ۙ
নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসার দিন,
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৭৮:১৮
يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ١٨
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًۭا ١٨
یَّوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ
فَتَاْتُوْنَ
اَفْوَاجًا
۟ۙ
সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে,
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৭৮:১৯
وفتحت السماء فكانت ابوابا ١٩
وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًۭا ١٩
وَّفُتِحَتِ
السَّمَآءُ
فَكَانَتْ
اَبْوَابًا
۟ۙ
আকাশ খুলে দেয়া হবে আর তাতে হবে অনেক দরজা।
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৭৮:২০
وسيرت الجبال فكانت سرابا ٢٠
وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٢٠
وَّسُیِّرَتِ
الْجِبَالُ
فَكَانَتْ
سَرَابًا
۟ؕ
আর পর্বতগুলোকে করা হবে চলমান, ফলে তা নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে।
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৭৮:২১
ان جهنم كانت مرصادا ٢١
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا ٢١
اِنَّ
جَهَنَّمَ
كَانَتْ
مِرْصَادًا
۟
জাহান্নাম তো ওঁৎ পেতে আছে,
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৭৮:২২
للطاغين مابا ٢٢
لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابًۭا ٢٢
لِّلطَّاغِیْنَ
مَاٰبًا
۟ۙ
(আর তা হল) সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল।
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৭৮:২৩
لابثين فيها احقابا ٢٣
لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًۭا ٢٣
لّٰبِثِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَحْقَابًا
۟ۚ
সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে,
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প্রতিফলন
৭৮:২৪
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٢٤
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًۭا وَلَا شَرَابًا ٢٤
لَا
یَذُوْقُوْنَ
فِیْهَا
بَرْدًا
وَّلَا
شَرَابًا
۟ۙ
সেখানে তারা কোন শীতল ও পানীয় আস্বাদন করবে না
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৭৮:২৫
الا حميما وغساقا ٢٥
إِلَّا حَمِيمًۭا وَغَسَّاقًۭا ٢٥
اِلَّا
حَمِیْمًا
وَّغَسَّاقًا
۟ۙ
ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া;
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৭৮:২৬
جزاء وفاقا ٢٦
جَزَآءًۭ وِفَاقًا ٢٦
جَزَآءً
وِّفَاقًا
۟ؕ
উপযুক্ত প্রতিফল।
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৭৮:২৭
انهم كانوا لا يرجون حسابا ٢٧
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا ٢٧
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
لَا
یَرْجُوْنَ
حِسَابًا
۟ۙ
তারা (তাদের কৃতকর্মের) কোন হিসাব-নিকাশ আশা করত না,
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৭৮:২৮
وكذبوا باياتنا كذابا ٢٨
وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًۭا ٢٨
وَّكَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
كِذَّابًا
۟ؕ
তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিল- পুরোপুরি অস্বীকার।
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৭৮:২৯
وكل شيء احصيناه كتابا ٢٩
وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًۭا ٢٩
وَكُلَّ
شَیْءٍ
اَحْصَیْنٰهُ
كِتٰبًا
۟ۙ
সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি লিখিতভাবে।
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৭৮:৩০
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ٣٠
فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣٠
فَذُوْقُوْا
فَلَنْ
نَّزِیْدَكُمْ
اِلَّا
عَذَابًا
۟۠
অতএব এখন স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের জন্য কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব (অন্য আর কিছু নয়)।
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৭৮:৩১
ان للمتقين مفازا ٣١
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣١
اِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
مَفَازًا
۟ۙ
(অন্য দিকে) মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য।
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৭৮:৩২
حدايق واعنابا ٣٢
حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًۭا ٣٢
حَدَآىِٕقَ
وَاَعْنَابًا
۟ۙ
বাগান, আঙ্গুর,
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৭৮:৩৩
وكواعب اترابا ٣٣
وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًۭا ٣٣
وَّكَوَاعِبَ
اَتْرَابًا
۟ۙ
আর সমবয়স্কা নব্য যুবতী
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৭৮:৩৪
وكاسا دهاقا ٣٤
وَكَأْسًۭا دِهَاقًۭا ٣٤
وَّكَاْسًا
دِهَاقًا
۟ؕ
এবং পরিপূর্ণ পানপাত্র।
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প্রতিফলন
৭৮. An-Naba
মহাসংবাদ
শুনুন
তথ্য
অনুবাদ
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৭৮:১
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
লোকেরা কোন বিষয়ে একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
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