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20:67
فاوجس في نفسه خيفة موسى ٦٧
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةًۭ مُّوسَىٰ ٦٧

٦٧

Musa đâm ra sợ hãi trong lòng trước (những gì họ thể hiện).
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