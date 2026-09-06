Al-Baqarah 2:78 ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
Trang 12 · Juz 1
وَمِنۡهُمۡ
أُمِّيُّونَ
لَا
يَعۡلَمُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ
إِلَّآ
أَمَانِيَّ
وَإِنۡ
هُمۡ
إِلَّا
يَظُنُّونَ
٧٨
Trong số họ (những người Do Thái) có những tên mù chữ không biết gì về Kinh Sách ngoại trừ điều mơ mộng viển vông và những kẻ đó chỉ toàn đoán chừng mà thôi.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
(And there are among them Ummiyyun people) meaning, among the People of the Book, as Mujahid stated. 'Ummyyun' is plural for Ummi, that is, a person who does not write, as Abu Al-`Aliyah, Ar-Rabi`, Qatadah, Ibrahim An-Nakha`i and others said. T…
The Meaning of `Ummi
Allah said,
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
(And there are among them Ummiyyun people) meaning, among the People of the Book, as Mujahid s…