Al-Baqarah 2:75 ۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٧٥
Trang 11 · Juz 1
۞ أَفَتَطۡمَعُونَ
أَن
يُؤۡمِنُواْ
لَكُمۡ
وَقَدۡ
كَانَ
فَرِيقٞ
مِّنۡهُمۡ
يَسۡمَعُونَ
كَلَٰمَ
ٱللَّهِ
ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُۥ
مِنۢ
بَعۡدِ
مَا
عَقَلُوهُ
وَهُمۡ
يَعۡلَمُونَ
٧٥
Lẽ nào các ngươi (hỡi những người có đức tin) vẫn còn hy vọng rằng họ (những người Do Thái) sẽ tin tưởng các ngươi khi một nhóm (tu sĩ) trong số họ quả thật đã nghe rõ lời phán của Allah rồi sau đó bóp méo nó sau khi họ đã hiểu rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm) ư?
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Ibn Kathir (Abridged)
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There was little Hope that the Jews Who lived during the Time of the Prophet could have believed
Allah said,
أَفَتَطْمَعُونَ
(Do you covet) O believers,
أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ
(That they will believe in your religion) meaning, that these people would obey you They are the deviant sect of Jews whose fathe…
There was little Hope that the Jews Who lived during the Time of the Prophet could have believed
Allah said,
أَفَتَطْمَعُونَ
(Do you covet) O believers,
أ…