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Al-Baqarah 2:37 فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧

Trang 6 · Juz 1

فَتَلَقَّىٰٓ
ءَادَمُ
مِن
رَّبِّهِۦ
كَلِمَٰتٖ
فَتَابَ
عَلَيۡهِۚ
إِنَّهُۥ
هُوَ
ٱلتَّوَّابُ
ٱلرَّحِيمُ
٣٧
Nhưng rồi Adam đã hối cải với Thượng Đế bằng lời lẽ học được từ Ngài, và Ngài đã tha thứ tội lỗi cho Y bởi Ngài là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Khoan Dung.
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Ibn Kathir (Abridged)

Adam repents and supplicates to Allah

It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَـسِرِينَ

(They said: "Our Lord! We have wronged ourselves. If You forgive us not, and besto

Adam repents and supplicates to Allah

It was reported that the above Ayah is explained by Allah's statement,

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن
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