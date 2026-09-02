Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
12:7
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧

٧

Tefsiret
Mësimet
Reflektime