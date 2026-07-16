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12:8
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين ٨
إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٨

٨

˹Remember˺ when they said ˹to one another˺, “Surely Joseph and his brother ˹Benjamin˺ are more beloved to our father than we, even though we are a group of so many.1 Indeed, our father is clearly mistaken.
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