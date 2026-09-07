Az-Zumar 39:25 كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥
Страница 461 · Джуз 23
كَذَّبَ
ٱلَّذِينَ
مِن
قَبۡلِهِمۡ
فَأَتَىٰهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
مِنۡ
حَيۡثُ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٢٥
Их предшественники также считали лжецами посланников, и мучения явились к ним оттуда, откуда они не предполагали.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Древние народы, также как и арабские многобожники, не признавали Божьих посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигала их оттуда, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно низвергалось на них посреди ясного дня либо во время дневного отдыха.
Древние народы, также как и арабские многобожники, не признавали Божьих посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигала их оттуда, …