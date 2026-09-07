Az-Zumar 39:30 انك ميت وانهم ميتون ٣٠
Страница 461 · Джуз 23
إِنَّكَ
مَيِّتٞ
وَإِنَّهُم
مَّيِّتُونَ
٣٠
Воистину, ты смертен, и они смертны.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Каждый человек непременно познает вкус смерти. Всевышний сказал: «Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» (21:34).
Каждый человек непременно познает вкус смерти. Всевышний сказал: «Никому из людей до тебя Мы не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь, они…