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Az-Zumar 39:27 ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧

Страница 461 · Джуз 23

وَلَقَدۡ
ضَرَبۡنَا
لِلنَّاسِ
فِي
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
كُلِّ
مَثَلٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ
٢٧
Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний напомнил людям о том, что в Священном Коране приводятся разные притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих притч помогает рабам Аллаха разобраться в истинной сути вещей, и поэтому Господь подчеркнул, что мудрость коранических притч заключается в том, что люди по…
Всевышний напомнил людям о том, что в Священном Коране приводятся разные притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих притч…
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