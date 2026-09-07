Az-Zumar 39:27 ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
Страница 461 · Джуз 23
وَلَقَدۡ
ضَرَبۡنَا
لِلنَّاسِ
فِي
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
كُلِّ
مَثَلٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ
٢٧
Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание.
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Russian Tafseer Al Saddi
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