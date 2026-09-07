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Az-Zumar 39:24 افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤

Страница 461 · Джуз 23

أَفَمَن
يَتَّقِي
بِوَجۡهِهِۦ
سُوٓءَ
ٱلۡعَذَابِ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِۚ
وَقِيلَ
لِلظَّٰلِمِينَ
ذُوقُواْ
مَا
كُنتُمۡ
تَكۡسِبُونَ
٢٤
Разве тот, кто в День воскресения будет лицом защищаться от ужасных мучений, равен верующему? Беззаконникам скажут: «Вкусите то, что вы приобретали!».
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Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверовать до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в Судный день грешники будут лицом защищаться …
Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к Райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывал…
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