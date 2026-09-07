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Az-Zumar 39:28 قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ٢٨

Страница 461 · Джуз 23

قُرۡءَانًا
عَرَبِيًّا
غَيۡرَ
ذِي
عِوَجٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
٢٨
Мы ниспослали Коран, в котором нет неправды, на арабском языке, чтобы они устрашились.
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Russian Tafseer Al Saddi

Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл - доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть нет недостатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это свидетельствует о правдивости Священного Корана. Всевышний Аллах т…
Аллах изрек Священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл - доступен и понятен, особенно, для арабов. В нем нет кривды, то есть…
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