Az-Zumar 39:26 فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٢٦
Страница 461 · Джуз 23
فَأَذَاقَهُمُ
ٱللَّهُ
ٱلۡخِزۡيَ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
ٱلدُّنۡيَاۖ
وَلَعَذَابُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
أَكۡبَرُۚ
لَوۡ
كَانُواْ
يَعۡلَمُونَ
٢٦
Аллах дал им вкусить позор в мирской жизни. А мучений в Последней жизни, несомненно, будет еще больше, если бы они только знали!
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Russian Tafseer Al Saddi
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Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед всеми творениями. А наказание Последней жизни будет еще суровее. О неверующие и многобожники! Остерегайтесь упорствовать в своем неверии, дабы вас не постигло возмездие, которое постигло ваших предшественников.
Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед всеми творениями. А наказание Последней жизни будет еще суровее. О неверующие …