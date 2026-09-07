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Тафсир: Az-Zumar 39:25
Az-Zumar
25
39:25
كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥
كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥
كَذَّبَ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
مِن
ﲎ
قَبۡلِهِمۡ
ﲏ
فَأَتَىٰهُمُ
ﲐ
ٱلۡعَذَابُ
ﲑ
مِنۡ
ﲒ
حَيۡثُ
ﲓ
لَا
ﲔ
يَشۡعُرُونَ
ﲕ
٢٥
ﲖ
Их предшественники также считали лжецами посланников, и мучения явились к ним оттуда, откуда они не предполагали.
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Al-Sa'di
Древние народы, также как и арабские многобожники, не признавали Божьих посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигала их оттуда, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно низвергалось на них посреди ясного дня либо во время дневного отдыха.