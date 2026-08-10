Al-An'am 6:67 لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ
نَبَإٖ
مُّسۡتَقَرّٞۚ
وَسَوۡفَ
تَعۡلَمُونَ
٦٧
Для каждого сообщения установлен срок, и вы узнаете об этом.
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Russian Tafseer Al Saddi
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О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это - истина, в которой нельзя усомниться. Но ты - не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не…