Al-An'am 6:65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون ٦٥
قُلۡ
هُوَ
ٱلۡقَادِرُ
عَلَىٰٓ
أَن
يَبۡعَثَ
عَلَيۡكُمۡ
عَذَابٗا
مِّن
فَوۡقِكُمۡ
أَوۡ
مِن
تَحۡتِ
أَرۡجُلِكُمۡ
أَوۡ
يَلۡبِسَكُمۡ
شِيَعٗا
وَيُذِيقَ
بَعۡضَكُم
بَأۡسَ
بَعۡضٍۗ
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَعَلَّهُمۡ
يَفۡقَهُونَ
٦٥
Скажи: «Он способен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других». Посмотри, как Мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. Если это произойдет, то начнется смута, вы станете убивать друг друга, и одним из вас придется вкусить жестокость других. Аллах может подвергнуть вас …
Всевышний способен наслать на вас наказание отовсюду. Он может поразить вас сверху и снизу, внести раскол в ваши ряды и разделить вас на группировки. …